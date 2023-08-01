Расул Кушербаев в понедельник объявил о решении покинуть по собственному желанию партию УзЛиДеП.

Он поблагодарил партию за возможности, которые она открыла перед ним, и выразил надежду, что его уход не скажется на отношениях с другими членами политического объединения.

В интервью «Газете.uz» Расул Кушербаев кратко рассказал, почему он принял такое решение.





«Я давно думал об уходе из партии, — сказал он. — Я уже не видел там себе места. Поэтому я решил уйти».

«О планах на будущее я расскажу позже, не сейчас. На данный момент у меня нет конкретных планов вступать в какую-либо партию. Время покажет», — добавил он.

В декабре 2022 года Расул Кушербаев заявил о решении досрочно прекратить деятельность в качестве депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса, оставшись членом партии.

В феврале стало известно о его назначении советником министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

Расул Кушербаев родился в Янгиюльском районе Ташкентском области в 1987 году. Он запомнился как самый известный депутат Законодательной палаты, в отличие от других регулярно комментируя решения правительства и хокимов, выступая в защиту журналистов и блогеров, за выборы хокимов, против монополий и по другим важным вопросам.