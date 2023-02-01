Бывший депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев начал работу в Министерстве природных ресурсов Узбекистана. Он будет советником министра Азиза Абдухакимова.

В беседе с «Газетой.uz» Кушербаев рассказал, что эту должность ему предложили в Администрации президента.

«Я сказал, что должны быть условия для свободной работы, чтобы была среда, которая не будет отдалять меня от людей. Поэтому мне предложили эту должность. Говорят, что эта должность приравнивается по статусу к заместителю министра. Попробуем поработать», — сказал он.

По его словам, пока он не знает, какие задачи на него будут возложены, но бывший депутат обсуждал возможность работы по законодательной базе, её совершенствованию, обеспечению открытости министерства в сфере, а также внедрение международных стандартов.

В конце прошлого года Расул Кушербаев принял решение прекратить депутатскую деятельность после того, как вице-спикер Законодательной палаты Улугбек Иноятов не дал ему слово во время обсуждения госбюджета 2023 года и назвал заседание «постановкой». «Я понял, что не могу так работать», — сказал тогда он.

В ответ на предложения в интернете назначить его хокимом Ташкента бывший депутат сказал, что «это может быть пожеланием людей, но не руководства». Он заявил, что не согласится на это, поскольку не хочет выполнять «незаконные поручения», да и «руководство этого, по-моему, не хочет».