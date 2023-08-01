Ночью на улице Ибн Сино в Бухаре произошёл крупный пожар в двухэтажном торговом комплексе. Сообщение о возгорании поступило в УЧС области в 2:05, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

На место были направлены 11 пожарно-спасательных экипажей и специальная техника 7 других служб. Пожарные прибыли на место в 2:07. Огонь охватил общую площадь в 700 кв. м. Потушить его удалось к 3:11.

В результате пожара сгорели 15 магазинов торгового комплекса и 8 магазинов расположенного рядом торгового павильона, относящегося к центральному дехканскому рынку Бухары.

Пострадавших в результате пожара нет, говорится в сообщении. Начато расследование причин возгорания.