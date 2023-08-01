При получении 4800 долларов в Ташкенте был задержан начальник отдела Государственного института искусств и культуры Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

А. У., будучи ответственным секретарём приёмной комиссии, обещал абитуриенту помочь с зачислением в вуз и попросил за свои услуги 5000 долларов США.

Возбуждено уголовное дело по статье 210 (получение взятки) Уголовного кодекса Узбекистана.

В конце июля мы писали, что при получении 3000 долларов был задержан проректор Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза, обещавший помочь абитуриенту поступить в вуз.