При получении 3000 долларов США в Кегейлийском районе был задержан проректор Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Сообщается, что мужчина обещал абитуриенту помочь с зачислением в вуз. Возбуждено уголовное дело по статье 210 (получение взятки) Уголовного кодекса.

Накануне СГБ Узбекистана сообщила о выявлении совместно с другими правоохранительными органами очередных попыток поступления и перевода в вузы за деньги.