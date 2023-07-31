Российская армия утром 31 июля нанесла ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области Украины. Как сообщил глава украинского МВД Игорь Клименко, одна ракета попала в жилую многоэтажку, другая — в четырёхэтажное здание учебного заведения.

«Вторая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажи жилого дома. Возник пожар», — говорится в сообщении.

Экстренные службы тушат пожар и разбирают завалы, под которыми могут находиться люди, добавил он.

По последним данным ГСЧС Украины, в результате атаки погибли четыре человека, ещё 43 пострадали, среди них — четверо детей.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что ракеты ударили по густонаселённому району города в центральной части.

На удар по Кривому Рогу отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав кадры последствий обстрела. «Последние дни враг упорно бьёт по городам, по центрам городов. Обстреливает гражданские объекты и жилье. Но этот террор нас не испугает и не сломает. Работаем и спасаем наших людей», — написал он.