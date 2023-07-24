Китаянка Цзюй Вэньцзюнь стала четырёхкратной чемпионкой мира по женским шахматам. Поединок за первенство завершился 22 июля в Китае. Противницей чемпионки стала соотечественница Лэй Тинцзе. Матч проходил в двух городах: первая его часть прошла в Шанхае с 5 по 12 июля, а вторая — с 15 по 22 июля — в Чунцине.

Лэй Тинцзе. Фото: FIDE.

Турнир состоял из 12 партий с классическим контролем. Спортсменки играли по партии в день и отдыхали через каждые два поединка. Каждой шахматистке было отведено по полтора часа на первые 40 ходов, и полчаса на оставшуюся часть партии. В дополнение к этому после каждого хода прибавлялось 30 секунд. В случае равного счёта был предусмотрен тай-брейк в быстрые шахматы и блиц.

Соперницы демонстрировали упорную борьбу, и после четырёх стартовых ничьих счёт открыла Лэй. Шестая и седьмая партии завершились миром, а в восьмой действующая чемпионка смогла отыграться. В следующих трёх поединках равновесие не нарушалось. Наконец, в 12 партии, Цзюй смогла добиться победы и сохранила за собой звание чемпионки мира. В подготовке ей помогали соотечественник Вэй И и индийский гроссмейстер Пентала Харикришна.

Шахматистка Цзюй Вэньцзюнь (рейтинг — 2564) завоевала свой первый титул чемпионки мира в 2018 году, обыграв соотечественницу Тань Чжуньи. В том же году она одержала победу в нокаут-турнире (матче из двух партий на выбывание), в котором также определяли чемпионку мира. В 2020 году Цзюй сохранила титул в матче с россиянкой Александрой Горячкиной.

Цзюй Вэньцзюнь. Фото: FIDE.

Призовой фонд турнира 2023 года составил 500 тысяч евро. 300 тысяч получила Вэньцзюнь, оставшуюся сумму — вице-чемпионка Лэй Тинцзе.