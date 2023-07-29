Шоколадный фондан





Фондан — это шоколадный десерт с влажной серединкой.

Яблочный тарт





Французский яблочный тарт — это открытый пирог из песочного теста.

Брауни





Брауни любят за насыщенный шоколадный вкус, плотную тягучую текстуру и простоту приготовления.

Бананово-карамельный пирог





Предлагаем рецепт быстрого в приготовлении и очень вкусного пирога с банановой начинкой.

Кекс с грушами





Особенность этого кекса — в использовании корицы, имбиря и мускатного ореха.

Американский яблочный пирог





Этот десерт понравится любителям сочетания яблок и корицы.

Песочный пирог со сливами





Песочное тесто и сливы в сочетанием с шариком мороженого в этом десерте многим придутся по вкусу.

Шоколадный пирог с грушами, припущенными в сиропе





Припущенные груши сами по себе уже самостоятельный десерт. Но в шоколадном пироге они ещё больше раскрывают свой вкус и текстуру.