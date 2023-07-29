Шоколадный фондан
Фондан — это шоколадный десерт с влажной серединкой.
Яблочный тарт
Французский яблочный тарт — это открытый пирог из песочного теста.
Брауни
Брауни любят за насыщенный шоколадный вкус, плотную тягучую текстуру и простоту приготовления.
Бананово-карамельный пирог
Предлагаем рецепт быстрого в приготовлении и очень вкусного пирога с банановой начинкой.
Кекс с грушами
Особенность этого кекса — в использовании корицы, имбиря и мускатного ореха.
Американский яблочный пирог
Этот десерт понравится любителям сочетания яблок и корицы.
Песочный пирог со сливами
Песочное тесто и сливы в сочетанием с шариком мороженого в этом десерте многим придутся по вкусу.
Шоколадный пирог с грушами, припущенными в сиропе
Припущенные груши сами по себе уже самостоятельный десерт. Но в шоколадном пироге они ещё больше раскрывают свой вкус и текстуру.