В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как в Акдарьинском районе Самаркандской области группа мужчин преградила дорогу автобусу, а когда его водитель поехал задним ходом, начала кидать в автобус камни.

Пресс-служба областного УВД сообщила, что инцидент произошёл днём 28 июля на автодороге M-37. На территории Галляаральского района Джизакской области между водителями междугороднего автобуса и микровэна Damas произошла перепалка из-за того, что первый помешал движению второго.

Далее водитель Damas вместе со знакомыми преградили путь автобусу на территории Акдарьинского района. Кидая камни в автобус, они нанесли ему повреждения. Водитель и пассажиры не пострадали.

14 участникам конфликта назначено по 15 суток административного ареста. По факту происшествия проводится дополнительное изучение, говорится в сообщении.