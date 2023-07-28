В первом полугодии 2023 года в Узбекистане было зарегистрировано около 20 тысяч случаев семейного насилия в отношении девушек и женщин. Такую цифру на совещании коллегии МВД в Фергане озвучил президент Шавкат Мирзиёев.

Он сообщил, что около 2700 женщин пострадали от разных преступлений. Кроме того, президент сказал, что примерно в 40% преступлений, совершённых женщинами и девушками, они или их близкий человек не имели постоянной занятости.

Шавкат Мирзиёев заявил, что недавнее изнасилование и убийство 11-летней девочки в Фергане показывает, насколько тяжёлая ситуация сложилась в этой сфере.

Президент подчеркнул, что в отдельных махаллях институт активисток по женским вопросам на показал ожидаемого результата.

Он поручил создать в каждом районе в рамках недавно созданного Агентства социальной защиты центры социальных услуг, работающие по принципу одного окна, мобильные группы из психологов, юристов и социальных работников, а также колл-центры для социальной поддержки женщин, ставших жертвами насилия.

Шавкат Мирзиёев также поставил задачу расширить оказание правовой и психологической помощи женщинам, попавшим в трудную ситуацию.