По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева уволен заместитель министра внутренних дел Узбекистана Нажмиддин Тураходжаев. Об этом глава государства объявил на совещании коллегии МВД в Фергане.

Президент подверг критике неудовлетворительную ситуацию в сфере цифровизации системы министерства. Он заявил, что Нажмиддин Тураходжаев не довёл до конца ни одну возложенную на него задачу.

Нажмиддин Тураходжаев был назначен на этот пост в феврале 2021 года. Ранее он возглавлял Государственный центр персонализации при Кабинете министров.

Ранее мы сообщили, что президент объявил выговоры первому заместителю генерального прокурора Бахриддину Валиеву, первому замминистра внутренних дел Шавкату Рахмонову и заместителю министра Бекмуроду Абдуллаеву, дав им испытательный срок три месяца.

Шавкат Мирзиёев также сообщил об увольнении 15 начальников районных ОВД и 5 районных прокуроров.

Он заявил, что все прокуроры и первые заместители начальников УВД областей будут уволены в конце года, «если не сделают для себя соответствующих выводов».