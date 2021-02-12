В системе Министерства внутренних дел Узбекистана произошли кадровые изменения. Пресс-служба главы государства опубликовала информацию о них во время прохождения закрытого совещания в МВД под председательством президента Шавката Мирзиёева в пятницу.





Баходир Матлюбов. Фото: Академия МВД

Генерал-лейтенант Баходир Ахмедович Матлюбов освобождён от должности начальника Академии МВД. Он работал на этом посту с декабря 2016 года, а в 2006−2013 годах возглавлял МВД.

Рустам Хатамов. Фото: МВД

Рустам Абдуганиевич Хатамов стал новым главой академии, в связи с чем покинул пост заместителя министра внутренних дел — начальника Главного управления кадров, который занимал с августа 2018 года.

Яхёжон Абдулхаков. Фото: Следственный департамент



Яхёжон Артикбоевич Абдулхаков назначен заместителем министра внутренних дел — начальником Следственного управления. Ранее он занимал пост заместителя начальника УВД Андижанской области — начальника Следственного управления.

Нажмиддин Тураходжаев. Фото: «Газета.uz».

Нажмиддин Садирович Тураходжаев назначен заместителем министра по информационным технологиям. Ранее он возглавлял Государственный центр персонализации при Кабинете министров.

В среду президент Шавкат Мирзиёев анонсировал, что в пятницу проведёт закрытое совещание с участием органов внутренних дел, прокуратуры и хокимов, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Каждый отчитается о том, как они будут налаживать работу… Сотрудники ОВД очень много трудятся. Соответственно нужно поправить им зарплату, поправить репутацию и поправить методы работы», — сказал он.

Ранее в пятницу президент посетил Главное управление внутренних дел Ташкента, где ознакомился с работой мультимедийного центра, а также осмотрел спецтехнику и спецсредства на вооружении ГУВД.