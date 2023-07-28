Уволенный начальник УВД Ферганской области Мухиддин Жураев занимался искусственным занижением статистики преступлений в области вместо того, чтобы бороться с преступностью. Об этом в пятницу за совещании коллегии МВД в Фергане заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Сокрытие преступлений за счёт отказа от их регистрации превратилось в области в обычное дело», — сказал он.

«Это совещание не зря проводится в Фергане. Фергана стала самым упоминаемым регионом по всем направлениям. Криминогенная ситуация в области критическая», — подчеркнул глава государства.

За безответственное отношение к своим обязанностям по борьбе с преступностью, допущение коррупционных ситуаций и использование должностных полномочий в личных интересах уволены начальник УВД Коканда и его первый заместитель, заместитель командира отдела по охране общественного порядка УВД города, а также начальник УВД Узбекистанского района, сообщил президент.

Кроме того, в отставку отправлены помощник прокурора области по внутренней безопасности, начальник отдела по контролю за исполнением экономического законодательства областной прокуратуры, помощник прокурора области по делам несовершеннолетних и прокурор Риштанского района.

Президент поручил Генеральной прокуратуре и Службе государственной безопасности дать правовую оценку их деятельности и начать следственный действия.

Он также объявил выговор прокурору Ферганской области Б. Исмоилову за необеспечение контроля за деятельностью сотрудников ведомства и органов внутренних дел.

В общей сложности в ходе совещания было сообщено об увольнении 31 должностного лица.

Шавкат Мирзиёев заявил, что «дальше спрос будет очень строгим».

«Отныне или вы будете работать на основе новых подходов, удовлетворяя потребности людей, или будете уволены и привлечены к ответственности», — сказал он.