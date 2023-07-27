Комитет по конкуренции внёс обязательные предписания Uzbekistan Airports по обеспечению равных условий для въезда такси на территорию аэропорта. Uzbekistan Airports намерена добиться отмены предписания. Публикуем сообщение компании целиком.

В августе 2022 года компания Uzbekistan Airports согласно законодательству на площадке E-auksion.uz выставила лот — площадь под стойку такси в терминале прилёта международного аэропорта «Ташкент». Лот включал в себя ряд обязательных документов, в числе которых — техническое задание.

По ТЗ служба такси должна была иметь собственный парк автомобилей, работающих на бензине либо электромобили, поскольку газ на территории аэропорта категорически запрещён. Также служба такси должна была обеспечить для пассажиров все формы оплаты — наличные, а также местные и зарубежные карты. Обязательными были требования и к водителям — единая форма, опрятный внешний вид, базовое знание узбекского, русского и английского языков.

Об аукционе Uzbekistan Airports сообщала на официальном сайте и в социальных сетях, также информация была опубликована в ряде СМИ. В итоге в электронных торгах на право осуществления деятельности в аэропорту участвовало три компании. Победителем стала компания Bobur Diyor. После проверки компании на соответствие техническому заданию с ней был заключён договор. Единая служба такси под брендом Airport Tashkent Taxi начала работу в столичном аэропорту 12 сентября прошлого года.

23 декабря Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей вынес обязательные предписания для Uzbekistan Airports по обеспечению равного допуска для автомобилей всех таксопарков, имеющих лицензию и соответствующих другим требованиям. Однако на сегодняшний день только в Ташкенте работают сотни таксопарков, где числится тысячи автомобилей разных марок, года выпуска, состояния, в том числе работающих на газе.

Отследить при заезде на территорию аэропорта соответствие всем требованиям категорированного объекта просто невозможно. В этой связи для урегулирования ситуации с такси и принимая во внимание многочисленные жалобы от пассажиров Uzbekistan Airports было принято решение выбрать единую службу для оказания услуг такси. В противном случае навести порядок в аэропорту не представляется возможным.

С этими аргументами Uzbekistan Airports подала заявление в суд, дабы оспорить предписание Комитета, однако Ташкентский межрайонный административный суд своим решением от 28 марта оставил их в силе. Апелляция компании также была отклонена 12 июня.

Не было принято во внимание судом и Комитетом решение Uzbekistan Airports о выставлении на торги ещё нескольких компаний по организации услуг такси. В ближайшие дни на площадке E-auksion.uz будут выставлены ещё три лота — на ещё одну точку в общем зале прилёта международного аэропорта «Ташкент», в CIP-зале прилёта, а также в зале прилёта терминала внутренних авиалиний. Об этом будет также дополнительно сообщено на официальном сайте Uzbekistan Airports и в социальных сетях.

За год работы единой службы такси в адрес аэропорта и компании, осуществляющей данную деятельность, не поступило ни одной жалобы, наоборот, пассажиры оставляют только положительные отзывы. Возвращаясь к ситуации год назад: постоянные жалобы в социальных сетях и в различные инстанции вплоть до Виртуальной приёмной Президента, с просьбой навести порядок в аэропорту. Старые машины, неопрятные и нагло ведущие себя водители, космические цены, а также несколько случаев грабежа и избиения пассажиров — сегодня у Uzbekistan Airports получилось вытеснить все это как минимум за свою территорию. Сейчас пассажир может воспользоваться услугами официального такси, либо вызвать такси агрегаторов Яндекс, MyTaxi и др. на ближайшую парковку (50−100 метров от терминала), где действует бесплатное время — 10 минут.

Ко всему прочему Uzbekistan Airports намерена подавать кассационную жалобу в Верховный суд и добиваться отмены предписания Комитета, в том числе путём выбора новых компаний, оказывающих услуги такси.