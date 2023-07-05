Шавкат Мирзиёев на предвыборной встрече в Ташкенте в среду представил семилетний план озеленения столицы, сообщила пресс-служба партии УзЛиДеП, выдвинувшей его кандидатом в президенты.

Согласно представленной стратегии «Ташкент-2030», площадь города должна увеличиться с 43,4 тысячи га до 63,8 тысячи за счёт 20,4 тысячи га «Нового Ташкента».

«Сегодня зелёные территории в Ташкенте составляют 900 га. В следующие семь лет мы увеличим эти территории в 5 раз и доведём их до 5000 га», — заявил он.

Для этого в городе каждый год планируется высаживать минимум 1 миллион саженцев декоративных и фруктовых деревьев. Будет продолжена работа по посадке по 1000 саженцев в каждой махалле, сказал кандидат.

В Мирзо-Улугбекском, Яшнабадском, Янгихаётском и Сергелийском районах предлагается создать зелёные и тематические парки на 4000 га.

В «Новом Ташкенте» планируется построить искусственное озеро площадью 35 га и «самый крупный» аквапарк на территории 50 га.

Для выращивания саженцев, ухода за ними и полива предложено создать «современную сервисную систему».

Кроме того, по городу планируется построить 100 км велодорожек, 32 прогулочные зоны, 30 зелёных зон и скверов.





Вдоль канала Анхор намечается создать прогулочную зону общей протяжённостью 60 км, в том числе велодорожки в Юнусабадском и Чиланзарском районах.

В создание современной кластерной системы переработки бытовых отходов планируется вложить 250 млн долларов США, сказал Шавкат Мирзиёев.

Город будет превращён «в один из мегаполисов с чистым воздухом», отметил кандидат. Объём вредных выбросов должен сократиться на 150 тысяч тонн, или 50%.

Долю электромобилей планируется довести до 30% (предлагается внедрить льготные кредиты на их покупку), электробусов в автобусном парке столицы — до 50% (с закупкой 1200 новых электробусов). Намечен полный отказ от дизельных автобусов и перевод подвижного состава на газ.

Потери в тепловых сетях в течение семи лет планируется снизить с 40% до 25%, отметил также кандидат в президенты.

Ранее «Газета.uz» писала, что бетонные велодорожки и тротуары в Ташкенте продолжают строить некачественно и без учёта интересов велосипедистов и пешеходов.