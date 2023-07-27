Сколько бы ни говорилось с высоких трибун о приоритете пешеходов над транспортными средствами, власти Ташкента продолжают улучшать условия для автомобилей и ухудшать их для пешеходов.

Очередным примером стал опасный нерегулируемый пешеходный переход у здания Законодательной палаты Олий Мажлиса. Здесь регулярно происходят аварии. Последняя, о которой известно, случилась 21 июля — один автомобиль остановился пропустить пешехода, другой въехал в него сзади, первая машина сбила женщину.

К счастью, женщина осталась жива. Инцидент вызвал новую волну возмущения в интернете в связи с бездействием властей и Службы безопасности дорожного движения, которые не могут обеспечить безопасный переход улицы пешеходами.

Спустя несколько дней власти нашли решение — переход, просуществовавший много лет, просто ликвидировали. «Зебра» закрашена чёрной краской, знаки перехода демонтированы, установлены знаки запрета перехода.

Корреспондент «Газеты.uz» постоял у перехода пять минут — за это время его перешли более 10 человек, в том числе семьи с детьми. Можно быть уверенным, что ликвидация перехода стала для них неожиданностью — сообщать о таком не принято.

Таким же неожиданным отсутствие перехода стало для водителей — они привычно останавливаются перед закрашенной «зеброй», полосы которой проступают через чёрную краску.

Повысить безопасность пешеходов можно было бы установкой светофоров, но это, судя по всему, посчитали ненужным. Наверное, проще снять с себя ответственность, создав вместо перехода «неположенное место».

Можно предположить, что следующим шагом будет установка заборов для сдерживания пешеходов. Однако это не остановит всех пешеходов. До ближайших переходов — сотни метров, а это значит, что часть пешеходов продолжит переходить опасную дорогу.

Фото

Закрашенная «зебра».



В центре улицы установлены знаки запрета перехода.



Люди продолжают пользоваться «зеброй».



Семья с детьми готовится перейти улицу.

