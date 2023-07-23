Очередной наезд автомобиля на пешехода произошёл на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Бунёдкор у здания Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана.

На появившихся видеозаписях можно увидеть, как Damas и Lacetti приближаются к пешеходному переходу, на котором, пропуская женщину, останавливаются другие машины. Первая машина резко тормозит и успевает остановиться, вторая врезается в неё. Damas от удара вылетает на переход и сбивает женщину, а затем катится ещё пару десятков метров. Женщина отлетает на несколько метров, переворачиваясь, затем быстро встаёт, собирает вещи и уходит с проезжей части.

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