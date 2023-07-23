Очередное ДТП произошло на одном из самых опасных пешеходных переходов в Ташкенте — на проспекте Бунёдкор у здания Законодательной палаты. Водитель Lacetti на высокой скорости въехал в Damas, а тот сбил женщину, которая переходила улицу. Женщина жива, в больницу не обращалась, сообщили в ГУВД.

Очередной наезд автомобиля на пешехода произошёл на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Бунёдкор у здания Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана. На появившихся видеозаписях можно увидеть, как Damas и Lacetti приближаются к пешеходному переходу, на котором, пропуская женщину, останавливаются другие машины. Первая машина резко тормозит и успевает остановиться, вторая врезается в неё. Damas от удара вылетает на переход и сбивает женщину, а затем катится ещё пару десятков метров. Женщина отлетает на несколько метров, переворачиваясь, затем быстро встаёт, собирает вещи и уходит с проезжей части. https://t.me/vtchannel/47441

В пресс-службе УБДД ГУВД столицы сообщили, что ДТП произошло 21 июля примерно в 19:00. В управлении заявили, что у них нет информации о получении травм и госпитализации кого-либо в результате аварии.

Ведомство традиционно попросило водителей «при приближении к нерегулируемым пешеходным переходам снижать скорость, останавливаться и пропускать пешеходов и соблюдать дистанцию».

От редакции

Отметим, что на данном переходе регулярно происходят аварии. Горожане сообщают, что боятся переходить улицу в этом месте. «Газета.uz» многократно писала о недопустимости наличия нерегулируемых пешеходных переходов через широкие магистрали. Однако в Ташкенте светофоры на таких переходах обычно появляются после смертельных ДТП.

Известный урбанист Аркадий Гершман, участвовавший в проекте улучшения перекрёстков в Ташкенте, во время одного из визитов в столицу писал, что впервые видит подобный переход. «Тут примерно 20 полос: 4+4 основного хода и 5+3+3 на дублёрах. Само собой, светофора нет», — отмечал он.

На пресс-конференции в Ташкенте специалист подчёркивал, что нерегулируемые переходы допустимо делать только через улицы, где не больше одной полосы движения в каждую сторону. Это стандартная практика во всех странах, где сохранение жизни человека ставится на первое место при проектировании улиц и дорог.