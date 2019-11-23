Заместителем министра внутренних дел Узбекистана по охране общественного порядка назначен Азизбек Исроилович Икрамов, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве.

До назначения он работал заместителем министра обороны по воспитательной и идеологической работе. Пресс-служба Минобороны в субботу сообщила, что он покинул свой пост в связи с переводом на другую должность.

Предыдущий замминистра внутренних дел по охране общественного порядка Мухиддин Уткурович Жураев был освобожден от должности накануне.

Азизбек Икрамов начал деятельность в системе Министерства обороны в 2017 году. До этого работал в системе МВД.

Новым замминистра обороны по воспитательной и идеологической работе назначен полковник Хамдам Аликулович Каршиев, работавший командующим Войск охраны категорированных объектов. Его пост, в свою очередь, занял полковник Журъат Амангелдиевич Якубов.