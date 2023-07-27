26 июля в Узбекистане был побит рекорд по суточному потреблению электроэнергии, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

За день было потреблено 250,7 млн кВт⋅ч электроэнергии, что на 5,8% больше, чем в этот же день годом ранее — 236,9 млн кВт⋅ч.

Предыдущий рекорд был установлен 12 июля — 247,5 млн кВт⋅ч.

Ежечасное потребление 26 июля составило около 12,3 тысячи МВт, или на 1500 МВт (+14,1%) больше, чем на эту же дату прошлого года.

В 2022 году максимальное потребление электроэнергии было зафиксировано 27 июля, оно составило 239 млн кВт⋅ч (10,8 тысячи МВт в час в дневное время).

Суточный объем производства электроэнергии электростанциями энергосистемы Узбекистана составил 243,9 млн кВт⋅ч. Это на 21,5 млн кВт⋅ч (+9,6%) больше, чем в этот же день в 2022 году.

В Минэнерго напомнили, что при высокой температуре воздуха пропускная способность электрических сетей снижается на величину до 25%, что связано с физическими свойствами сетей. «Если в таких случаях не вводить обязательные ограничения, может произойти крупные аварии», — отметили в министерстве.

«Просим потребителей правильно понять крайнюю важность и поддержать такие необходимые меры краткосрочного отключения электроэнергии, что необходимо для предотвращения крупномасштабных неисправностей в сети, требующих долгосрочного ремонта», — заявили в Минэнерго.

Жителей попросили придерживаться строгой экономии, не пользоваться электроприборами без необходимости и внести таким образом вклад в предупреждение роста нагрузки на сеть, аварий и отключений.