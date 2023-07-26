В Янгиюльском районе Ташкентской области планируется организовать производство одежды под брендами Zara и Columbia, сообщает пресс-служба областного хокимията.

Представители хокимията обсудили проект с главой иностранного предприятия с турецкими инвестициями Medex Textile Явузом Орханом.

Фото: toshkentviloyati.uz.

Проект планируется реализовать в два этапа — сначала запустить производство и покраску трикотажных тканей, а затем производить готовую одежду. Объём прямых инвестиций оценивается в 25 млн долларов.

Представитель иностранной компании сообщил, что в рамках проекта намечено создание 500 новых рабочих мест и экспорт продукции на 20−30 млн долларов США в год.

Предприятие Medex Textile, которое занимается прядильным производством, действует с ноября 2013 года. 80% производимой продукции отправляется на экспорт в Россию, Турцию, Украину, Польшу, Китай и Венгрию. Учредителями компании с уставным капиталом в 6,75 млн долларов являются Demezoglu Tekstil Ve Insaat Sanayi Ticaret AS и Мехмет Демезоглу.

Spot напоминает, что 17 июня 2022 года «Узтекстильпром» присоединился к международной инициативе Social and Labor Convergence Program (SLCP). Идею присоединения в SLCP предложили представители Inditex — в ходе встречи с руководством, на которой обсуждалась организация пошива Zara и других брендов в Узбекистане.