24 июля в возрасте 54 лет после тяжёлой болезни ушёл из жизни известный ташкентский фотожурналист Юрий Корсунцев.

На протяжении многих лет он сотрудничал с разными редакциями, в том числе несколько лет — с «Газетой.uz» и Afisha.uz, отсняв для этих изданий сотни фоторепортажей — от выступлений КВН, концертов, выставок и спортивных соревнований до жизненных историй, интервью, церемоний открытия заводов, городских и загородных пейзажей.

Всегда с улыбкой, скромный, отзывчивый и разносторонний, он был готов в любой момент отправиться на задание, находя большую часть тем для репортажей самостоятельно.

Даже покинув наши редакции, Юрий продолжал периодически присылать интересные кадры с разных мероприятий.

«Газета.uz» выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Корсунцева. Вместе с ними скорбят не только его коллеги, но и многочисленные читатели.