ЮНЕСКО (Учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры) призвало запретить смартфоны в школах, чтобы решить проблемы нарушения порядка в классах, улучшить обучение и помочь защитить детей от кибербуллинга, пишет The Guardian со ссылкой на доклад организации.

В докладе, как отмечает The Guardian, говорится, что чрезмерное использование мобильных телефонов связано со снижением успеваемости учащихся, а длительное пребывание перед экраном отрицательно влияет на эмоциональную стабильность детей.

В ЮНЕСКО подчеркнули, что технологии «первоначально не предназначались для образования», поэтому они должны соответствовать концепции, ориентированной на человека, и не заменять непосредственное взаимодействие с учителем.

Хотя технологии потенциально могут открыть возможности для обучения миллионов людей, возможности доступа к электричеству и устройствам в рамках отдельных стран и между ними распределены крайне неравномерно, говорится в отчёте

«Цифровая революция обладает неизмеримым потенциалом, но … внимание необходимо уделить тому, как она используется в образовании», — сказала генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. «Использование технологий должно быть направлено на улучшение учебного процесса и на благо студентов и преподавателей, а не в ущерб им».

Основываясь на своём анализе 200 систем образования по всему миру, ЮНЕСКО подсчитала, что в каждой четвёртой стране смартфоны в школах запрещены либо законом, либо руководством. К ним относятся Франция, которая ввела свою политику в 2018 году, и Нидерланды, которые введут ограничения с 2024 года.