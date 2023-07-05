Школьникам в Нидерландах с 1 января 2024 года запретят пользоваться мобильными телефонами, планшетами и смарт-часами на уроках. Об этом сообщило правительство страны.

Такое решение принято, потому что гаджеты «отвлекают и негативно влияют на успеваемость учащихся».

«Несмотря на то что мобильные телефоны тесно связаны с нашей жизнью, им не место в классе. Студенты должны уметь концентрироваться и иметь возможность хорошо учиться. Научные исследования показывают, что мобильные телефоны создают помехи», — заявил министр образования Нидерландов Робберт Дейкграаф.

Мобильные устройства будут разрешены только в случае, если:

содержание урока предполагает использование телефона, например, урок цифровых навыков;

использование телефона необходимо по медицинским показаниям, или для людей с ограниченными возможностями.

В сообщении отмечается, что школы сами смогут решить, каким образом соблюдать введённое правило. Если их меры не дадут результатов к лету 2024 года, то будет принят уже юридический запрет.