В городе Нукус, а также Караузякском и Чимбайском районах Каракалпакстана назначены новые хокимы, сообщило УзА.
Обязанности хокима города Нукуса временно будет исполнять Утемурат Панаев. До этого он возглавлял узбекско-китайское совместное предприятие ООО «Титан цемент», а также был председателем компании «Титан ДСЗ» в столице Каракалпакстана.
До этого хокимом Нукуса с ноября 2017 года работал Парахат Турешев.
Утемурат Панаев. Фото: УзА.
Кроме того, хокимом Караузякского района назначен Узакберген Утамбетов, ранее возглавлявший Комитет лесного хозяйства Каракалпакстана.
Узакберген Утамбетов. Фото: УзА.
В свою очередь, Чимбайский район возглавил Айбек Тажетдинов. До назначения он был первым заместителем председателя Совета министров Каракалпакстана.
Айбек Тажетдинов. Фото: УзА.