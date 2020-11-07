В городе Нукус, а также Караузякском и Чимбайском районах Каракалпакстана назначены новые хокимы, сообщило УзА.

Обязанности хокима города Нукуса временно будет исполнять Утемурат Панаев. До этого он возглавлял узбекско-китайское совместное предприятие ООО «Титан цемент», а также был председателем компании «Титан ДСЗ» в столице Каракалпакстана.

До этого хокимом Нукуса с ноября 2017 года работал Парахат Турешев.

Утемурат Панаев. Фото: УзА.

Кроме того, хокимом Караузякского района назначен Узакберген Утамбетов, ранее возглавлявший Комитет лесного хозяйства Каракалпакстана.

Узакберген Утамбетов. Фото: УзА.

В свою очередь, Чимбайский район возглавил Айбек Тажетдинов. До назначения он был первым заместителем председателя Совета министров Каракалпакстана.

Айбек Тажетдинов. Фото: УзА.