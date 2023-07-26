22 июля модель и дизайнер Мадина Махмудова, известная как Rixdinas, устроила показ одежды бренда Cosmodinass в метро Ташкента. После того, как видео было опубликовано на странице модели в Instagram, её вызвали в Управление по обеспечению безопасности на метрополитене и провели разъяснительную работу.

«Мы выбрали самый необычный формат — метрополитен, чтобы показать, что мода не знает границ и везде может найти своё место», — написала Махмудова.

Позже в интервью Fashion Gap модель сообщила, что ей пришлось писать объяснительное письмо в правоохранительных органах.

«Да, устроили показ в метро. Было много шума из-за этого. Я сама удивлена. В принципе было ожидаемо, но не думала, что это будет до такой степени. Потому что меня вызвали [в участок]… Конечно, я не буду сидеть 15 суток, надеюсь на это. Оказывается, нужно написать объяснительное письмо, что обещаю, что больше не буду так делать», — рассказала она.

По её словам, пассажиры метро не выражали негативное отношение, а подходили и делали комплименты.

В Департаменте по обеспечению безопасности на объектах транспорта и туризма МВД Узбекистана «Газете.uz» подтвердили, что с моделями была проведена разъяснительная работа, добавив, что их действия не нарушали общественный порядок и правила пользования метро.

По данным ведомства, любые мероприятия в метро целесообразно проводить, получив письменное разрешение руководства метрополитена, а также под контролем Управления по обеспечению безопасности в метро (УОБМ), чтобы избежать неудобств или возражений со стороны других граждан с учётом наличия напряжения на железнодорожных путях.

«По этой причине граждане, снявшие вышеуказанное видео, были вызваны в УОБМ, с ними проведены разъяснительные работы о том, что перед организацией подобных мероприятий требуется согласование с Ташкентским метрополитеном», — отметили в департаменте.