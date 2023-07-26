Указом президента Узбекистана Содир Адилович Мелибаев назначен заместителем председателя Центрального банка, сообщила пресс-служба регулятора.

На него возложены обязанности курирования работы бухгалтерского учёта и отчётности, безопасности и защиты информации, платёжных систем, информационных технологий, а также контроль за бесперебойной работой национальной платёжной системы HUMO в стране.

Содир Мелибаев родился в 1969 году. В 1992 году окончил Ташкентский государственный экономический университет.

Имеет 15-летний опыт работы в банковской системе. Ранее работал директором Департамента информационных технологий Центробанка.