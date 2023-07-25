Минимум пять банков Узбекистана официально объявили о приостановке или ограничении работы с российской платёжной системой «Юнистрим».

20 июля США ввели блокирующие санкции против банка «Юнистрим», обслуживающего одноимённую платёжную систему. Тогда же Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционные списки Тинькофф Банк, Локо-банк и банк «Солидарность». «Юнистрим» после этого заявил, что разработал инфраструктурное решение, которое позволит бесперебойно продолжать взаимодействие с партнёрами в штатном режиме. Что это за инструмент и что он подразумевает, не уточняется.

Первым среди банков Узбекистана о временной приостановке работы с «Юнистрим» 21 июля сообщил «Ипотека-банк», который недавно был приватизирован венгерским OTP Bank.

24 июля соответствующее сообщение выпустил «Народный банк» (Xalq banki).

В тот же день вечером о приостановке работы «Юнистрим» сообщили в «Трастбанке».

Утром 25 июля в «Туронбанке» сообщили, что работа «Юнистрим» временно приостановлена «из-за проводимых технических корректировок». В банке предложили альтернативные платёжные системы — Western Union, CONTACT, MoneyGram, Asia Express и «Золотая Корона».

Спустя пару часов Hamkorbank также заявил о временной приостановке работы операций по международным денежным переводам через «Юнистрим». Банк предложил альтернативы — MoneyGram, Astrasend, CONTACT и «Золотая Корона». При этом в банке уточнили, что с 25 июля переводы и платежи через российскую систему будут проводиться только в национальной валюте.

Spot обратил внимание, что упоминания о переводах по «Юнистрим» исчезли с сайтов ещё нескольких кредитных организаций — например, «Асакабанка» и Asia Alliance Bank. В то же время «Алокабанк» сообщил, что система ещё работает, а «Агробанк» только принимает переводы через неё.

Стоит отметить, что «Капиталбанк» ещё с 25 июля 2022 года прекратил обслуживание переводов по Contact, «Золотой Короне» и «Юнистрим» в связи с «сомнительными операциями». Ещё ранее — с февраля прошлого года платежи через неё «по техническим причинам» приостановил банк «Ипак Йули». О возобновлении работы системы не сообщалось.

Кроме того, ряд банков в Казахстане, Армении и Грузии объявил о прекращении денежных переводов через «Юнистрим» после объявления санкций США. В Таджикистане и Кыргызстане также вводят ограничения на переводы в долларах и евро через российскую систему.

«Юнистрим» стал самостоятельным банком. Его клиенты обслуживаются в 150 тысячах пунктах в 63 странах мира. Основной его бизнес связан с денежными переводами, а существенная доля доходов — с операциями трудовых мигрантов из стран СНГ, получающих зарплату в рублях и отправляющих средства на родину в долларах.