27 июня в воинской части при МЧС Узбекистана в Ташкенте скончался 24-летний служащий, проходивший срочную военную службу. Об этом 24 июля сообщила программа «Миллар» телеканала Milliy TV.

25 июля в пресс-службе МЧС Узбекистана сообщили, что, согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти стала двусторонняя пневмония.

В сообщении говорится, что молодой человек в связи с ухудшением состояния здоровья был госпитализирован, но врачам спасти его не удалось.

Доследственную проверку ведёт военная прокуратура Ташкента, дело взято под контроль Военной прокуратуры Узбекистана. По итогам следствия будет сообщены детали, сообщили в МЧС.

Что сообщили родственники телеканалу

Родные молодого человека сомневаются в том, что информация о причинах смерти полная.

«26 июня позвонил командир, сказал, что братишка плохо себя чувствует, он в военном госпитале, надо приехать. 24 июня после обеда мы с [братом] говорили. На здоровье он не жаловался. Доктор рассказал, что его привезли посиневшим. Была диагностирована пневмония. Командиры говорят, что он внезапно потерял сознание. Нам нужно видео, как он потерял сознание, как его привезли в военный госпиталь», — сказал брат молодого человека.

«Он никогда не жаловался на здоровье, не состоял на учёте у врача, прошёл военкомат (осмотр — ред.) хорошо. На спине у братишки шишка, мы сняли на фото и видео. Он не своей смертью умер. Что-то случилось, от нас скрывают. На лице был след пальца, внутри рта разрыв. Мы собирались сыграть ему свадьбу после возвращения со службы. Не посчастливилось», — добавил он.