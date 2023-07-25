Жасур Шавкатович Салихов назначен ректором Центральноазиатского университета по изучению окружающей среды и изменения климата (Green University) при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Жасур Салихов родился в 1976 году в Ташкенте. Окончил Университет мировой экономики и дипломатии. Является обладателем стипендии Chevening Великобритании. Получил степень магистра в Йоркском университете в Великобритании и в Университете Васэда в Японии в сфере международной стратегии. Был исследователем в Ориел-колледже Оксфордского университета в Великобритании.

В 2007 году защитил докторскую диссертацию в УМЭД и получил степень доктора наук — доцента. Был членом Японского фонда и завершил постдокторантуру в Токийском университете. Более 15 лет читал лекции и проводил семинары по экономике, микроэкономике и смежным дисциплинам.

Работал директором департамента социального развития Международного Вестминстерского университета в Ташкенте и проректором по финансам и управлению. С 2014 года до начала 2023 года занимал должность ректора Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте.

Об открытии Центральноазиатского университета окружающей среды и изменения климата «Газета.uz» писала в июне.