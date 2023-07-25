24 июня около 17:20 в Ташкенте водителю электробуса Yutong маршрута 28 удалось избежать ДТП, которое могло произойти по вине водителя легкового автомобиля. Компания «Тошшахартрансхизмат» опубликовала запись с видеорегистратора электробуса.

На видео видно, что автомобиль Nexia 3 резко поворачивает вправо со второй полосы, преграждая путь электробусу, едущему по специальной выделенной полосе на улице Навои.

Водитель электробуса успевает затормозить, один из пассажиров из-за этого падает. Для оказания ему медицинской помощи была вызвана «скорая помощь», и пассажир был в сопровождении кондуктора доставлен в медучреждение, сообщила компания.

Управление безопасности дорожного движения ГУВД столицы ведёт расследование инцидента.

В последние месяцы произошло несколько ДТП с автобусами и электробусами, причиной которых стали действия водителей других машин.

Накануне в соцсетях также появилось фото аварии нового автобуса Yutong, вызванной предположительно попыткой водителя легкового автомобиля повернуть со второй полосы направо.