Молодёжная сборная Узбекистана завоевала две серебряные медали на чемпионате мира по стрелковому спорту в южнокорейском Чханвоне, который проходит с 14 по 25 июля. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.





Спортсмены из Узбекистана удостоились двух наград в стрельбе из пистолета на 50 метров среди юношей. В индивидуальной программе второе место занял Вениамин Никитин, а в командной — Мухаммад Камалов, Илхомбек Обиджонов и Вениамин Никитин.

В общекомандном зачёте Узбекистан занял 15-е место. В первую тройку призёров вошли Китай (12 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей), Индия (6−6-5) и Украина (5−3-2). Казахстан расположился на 4-м месте (4−4-2).

В прошлом году на молодёжном чемпионате мира в Египте сборная Узбекистана завоевала «серебро» в командной программе. В этом году снайперы обновили свой результат, добавив в копилку сборной медаль и в индивидуальной программе.





В соревнованиях принимают участие более 550 снайперов из 44 стран мира.