В воскресенье в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина в Алмалыке заставлял двух детей — мальчика и девочку — совершать непристойные действия. Видео записала местная жительница.

Вскоре пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана сообщила об установлении личности мужчины и о том, что он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

Позже пресс-служба ГУВД Ташкентской области сообщила, что мужчина — Ф. Х. 1984 года рождения — проживает в Пскенте, является инвалидом второй группы с детства и состоит на постоянном учёте в психоневрологическом диспансере.

С его родными проведена «профилактическая беседа», его состояние изучено специалистами, и он помещён для лечения в психоневрологической диспансер в Алмалыке, говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается доследственное расследование.