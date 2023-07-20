Кыргызстан принял «ряд мер» по усилению экспортного контроля за товарами военного и двойного назначения. Об этом заявили в Министерства экономики и коммерции Кыргызстана. Заявление опубликовано после сообщений американских СМИ о планах США ввести санкции против страны за помощь России в обходе западных санкций.

Меры в этом направлении, как отмечается в заявлении, были приняты после визита представителей США, ЕС и Великобритании в Кыргызстан в марте и апреле этого года.

По информации ведомства, товары двойного назначения были включены в систему управления рисками и их нельзя завозить в Кыргызстан без разрешительных документов.

«Также на постоянной основе проводится разъяснительная работа с бизнес сообществами Кыргызской Республики по предупреждению незаконного ввоза/вывоза товаров, подпадающих под экспортный контроль», — добавили в министерстве.

Там также сообщили, что обратились в представительство ЕС и посольство США в республике с предложением провести консультации по совершенствованию экспортного контроля. В частности, Кыргызстан предложил Брюсселю, чтобы в странах Евросоюза при вывозе товаров двойного назначения запрашивали сертификаты конечного пользования.

«Это необходимо для того, чтобы кыргызская сторона посредством данного сертификата осуществляла мониторинг по хозяйствующим субъектам, импортирующие товары двойного назначения», — пояснили в Минэкономкоммерции.

В ведомстве признали, что в 2022 году в Казахстане были задержаны 14 китайских дронов DJI Agras T30, которые везли в РФ из Кыргызстана. В заявлении утверждается, что компания-поставщик не обращалась за получением документов на импорт и это было единственным нарушением в сфере экспортного контроля.

В Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана заявили, что «ни само кыргызское государство, ни какие-либо государственные структуры и компании не причастны к нарушению режима соблюдения, введённых США и западными странами, санкционных ограничений по отношению к России».

ГКНБ допустил «возможную причастность» частных компаний и фирм к нарушениям санкционных ограничений и заявил о начале разбирательства для их выявления.

Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров также заверил, что кыргызские власти будут и дальше принимать меры, чтобы санкционные товары не пересекали границу страны и «не уходили туда, где есть санкции».

Он отметил, что, кроме того, власти работают, чтобы торговля велась прозрачно. «Ситуация в мире так быстро меняется, тем более, когда большие страны что-то хотят. Мы работаем в правильном направлении. Именно для этого я и прошу бизнес — берите электронные счета-фактуры, чтобы вдруг невзначай там что-нибудь другого не оказалось», — сказал глава кабмина страны.

Санкции против Кыргызстана

Накануне газета The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников писала, что США готовят «экономические меры» в отношении Кыргызстана из-за поставок в Россию санкционных товаров, включая китайские дроны, оптические прицелы и схемы бомб.

По данным издания, экспорт из Кыргызстана в Россию стремительно вырос в 2022 году, увеличившись на 250% по сравнению с предыдущим годом, до российского вторжения в Украину.

Один из собеседников назвал страну «наглядным примером того, как все факторы одновременно создают благоприятную среду для уклонения от санкций».

Посольство Кыргызстана в Вашингтоне заявило WP, что власти страны привержены соблюдению международных правил в борьбе с контрабандой и другой незаконной торговлей. Дипломаты также попросили принять во внимание «реальный экономический контекст»: Россия и Кыргызстан входят в ЕАЭС, а более миллиона граждан страны работают на российской территории.

Информацию о возможных санкциях против Кыргызстана прокомментировали и в Кремле. «Кыргызстан — близкий партнёр России, у стран продвинутые отношения и интеграционные процессы, РФ намерена развивать их и далее», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.