В социальных сетях распространилось видео, на котором воспитательница детсада бьёт плачущих детей тапком.

Как сообщили в ГУВД Ташкентской области, инцидент произошёл 18 июля в семейном детсаду «Оминахон» в махалле «Ибрат» в Янгиюльском районе.

Воспитательница Х. А., 2002 года рождения, сообщила, что побила двух воспитанников 5−6 лет тапком за то, что они ссорились и мешали проводить занятие. На видео слышно, как она говорит, что они ей надоели.

Видео снял и выложил в интернет очевидец. Сотрудники ОВД провели с женщиной и администрацией детсада профилактическую беседу, а детям была назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По итогам доследственной проверки и экспертизы будет принято законное решение. Воспитательница уволена, а [руководитель детсада] предупреждён», — сообщили в ГУВД.