Из Южной Кореи в Узбекистан депортирован мужчина, находившийся в международном розыске за распространение экстремистских материалов. Об этом сообщило Национальное центральное бюро Интерпола в Узбекистане.

Сообщается, что мужчина создал себе новый профиль, используя зарубежный телефонный номер, и через соцсети распространял аудиоматериалы и пропагандировал идеи религиозно-экстремистских организаций, запрещённых в Узбекистане.

Депортация мужчины стала возможной благодаря координации национальных центральных бюро Интерпола Ташкента и Сеула при содействии сотрудников посольства Узбекистана в Южной Корее, говорится в сообщении.