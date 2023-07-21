В Дехканабадском районе Кашкадарьинской области предприниматель выкопал и срезал 2532 куста таджикской ферулы на территории лесного массива «Торкопчигой». Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Сообщается, что растительному миру был причинён ущерб на общую сумму 1,253 млрд сумов.

Таджикская ферула занесена в Красную книгу Узбекистана и имеет статус сокращающейся в численности.

Кроме того, 17 июля пресс-служба Минэкологии сообщала, что в горных и предгорных районах на участках, закреплённых за компанией «Узун Ок Мачит Агро» в Узунском районе Сурхандарьинской области, было обнаружено более 2421 куста ферулы, накрытых картоном и высушенных, а 81 куст был срезан для извлечения сока. Ущерб растительному миру составил почти 41 млн сумов.

16 июля на территории массива «Себатли» в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области было повреждено 753 куста ферулы. Причинённый ущерб оценили в 372,7 млн сумов.

По всем случаям готовятся соответствующие документы для направления в прокуратуру.