19 июля на 84-м году жизни скончался народный артист Узбекистана Толиб Каримов, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма.

Толиб Каримов родился в 1940 году в Ташкенте. В 1961 году окончил актёрский факультет Ташкентского государственного театрально-художественного института имени А. Н. Островского.

Трудовую деятельность начал в 1961 году в театре имени Хамзы в Коканде. С 1963 года работал в Узбекском национальном академическом драматическом театре.

Толиб Каримов исполнил главные роли в более чем тридцати сериалах и в телепередаче «Слово отцов — око ума».

В 1987 году Толиб Каримов удостоился звания народного артиста Узбекистана, в 1997 году был награждён орденом «Мехнат шухрати».