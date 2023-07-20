Новый посол Великобритании в Узбекистане Тимоти Смарт прибудет в страну в начале августа. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе британского посольства в Ташкенте.

Предыдущий посол Тимоти Торлоу, занимающий этот пост с 2019 года, уходит на пенсию с дипломатической службы.

Тимоти Смарт начал карьеру в Министерстве иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании в 1999 году. Он работал в Израиле, Ираке, Соломоновых островах, Фиджи, а также служил послом на Мадагаскаре с 2012 по 2017 год.

Он также работал главой отдела ЕС, Ближнего Востока, Северной Африки, отдела стратегических коммуникаций и отдела Восточного Средиземноморья в МИД Великобритании.

«Для меня большая честь и радость стать послом Его Величества в Узбекистане. Наши страны могут развивать сотрудничество во многих сферах. Богатство узбекской истории и культуры завораживает, а теплота узбекского гостеприимства поражает. Я с нетерпением жду возможности работать вместе с правительством и народом Узбекистана», — отметил посол Смарт в преддверии начала своей миссии.

Ранее «Газета.uz» публиковала большое интервью с послом Тимоти Торлоу, в котором он поделился мыслями о реформах, политических вызовах, важности свободы слова для развития страны.