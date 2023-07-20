С 20 июля на некоторых центральных улицах Ташкента будет ограничено ночное освещение. Об этом сообщило предприятие «Тошшахарнур», ответственное за уличное освещение в столице.

Такое решение принято в связи с резким повышением температуры, отмечается в сообщении.

На какой срок вводятся ограничения, не уточняется.

Напомним, аналогичные меры вводились в Ташкенте в ноябре 2022 года. Тогда ограничение в основном коснулось освещения и иллюминации центральных улиц. Жилые массивы и махалли освещались как обычно. Кроме того, отключались и рекламные LED-экраны. Будет ли и в этот раз принята такая мера, не уточняется.