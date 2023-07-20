В Зарафшане Навоийской области задержан временно исполнявший обязанности начальника инспекции природных ресурсов (ныне инспекция экологии) Н. Я, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

По данным ведомства, он получил 2500 долларов в обмен на трудоустройство двух граждан через своих знакомых в районном медицинском объединении и в отделе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья. Чиновник был задержан после получения денег и передачи своему знакомому.

Возбуждено уголовное дело по статье 168 через статью 25 Уголовного кодекса (покушение на мошенничество). Ведётся следствие.