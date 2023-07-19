Программа «Миллар» телеканала Milliy TV в среду сообщила о драке в автобусном парке №4 Ташкента, произошедшей 12 июля.

Супруга водителя автобуса К. Ш. рассказала, что её мужа избили в автопарке за то, что он пришёл в шлёпках.

«Сейчас его состояние тяжёлое, он лежит в больнице. Ему сделали операцию… Даже к собаке так не относятся. Если не нравится [внешний вид], пусть уволят из гаража. Сейчас он не может поднять голову, состояние очень тяжёлое. Что я буду делать дальше с тремя детьми?» — сообщила женщина.

По её словам, у супруга «перелом носа, лицевой кости, сотрясение мозга», из-за чего он не сможет работать в течение месяца.

Юрист автопарка Рустам Норбоев сообщил, что водитель в тот день пришёл на предприятие в шлёпках, шортах и футболке, «нарушив правила внутреннего распорядка».

«Инженер по технике и производству пригласил его в кабинет для разъяснения. Во время разговора между водителем и сотрудником возник конфликт из-за недопонимания», — отметил он.

Представитель автопарка заявил, что затем они уехали с территории предприятия на автомобиле инженера. «Нам неизвестно, что случилось за пределами предприятия. Но через некоторое время они вернулись. Брат водителя, несколько их знакомых и родственников — всего четыре-пять человек — пришли на предприятие в нетрезвом виде, оскорбили нашего инженера, после чего началась драка. Наши сотрудники получили телесные повреждения», — рассказал Рустам Норбоев.

Инженер сообщил, что тоже получил травмы, но отказался давать интервью телеканалу.

В ГУВД Ташкента сообщили, что УКД ОВД Сергелийского района проводит доследственную проверку, назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести телесных повреждений.

Компания «Тошшахартрансхизмат», управляющая автобусными парками столицы, подтвердила, что инженер автопарка по технике и производству А. К. в тот день пригласил водителя в свой кабинет, чтобы провести профилактическую беседу. Согласно сообщению, инженер несколько раз попросил водителя покинуть территорию, после чего тот ушёл.

«Спустя некоторое время К. Ш. с пятью близкими людьми (братом и друзьями) пришли на территорию предприятия, начали выражать недовольство инженеру А. К., возник конфликт», — отмечается в сообщении.

В результате конфликта водитель, его брат, а также инженер получили телесные повреждения, сообщили в компании.