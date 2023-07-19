В Аммане (Иордания) завершился молодёжный чемпионат Азии по спортивной борьбе. Женская сборная Узбекистана завоевала 2 серебряные и 5 бронзовых медалей, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Серебро:
-53 кг: Дилшода Матназарова;
-59 кг: Сарвиноз Жиембаева.
Бронза:
-57 кг: Улмекен Эсенбаева;
-62 кг: Нигина Собирова;
-65 кг: Гулмира Айтмуратова;
-72 кг: Мардона Кадамова;
-76 кг: Валентина Турениязова.
Благодаря семи завоёванным медалям спортсменки из Узбекистана заняли третье место в общекомандном зачёте после сборных Индии и Японии.