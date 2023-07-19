В Аммане (Иордания) завершился молодёжный чемпионат Азии по спортивной борьбе. Женская сборная Узбекистана завоевала 2 серебряные и 5 бронзовых медалей, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Серебро:

-53 кг: Дилшода Матназарова;

-59 кг: Сарвиноз Жиембаева.

Бронза:

-57 кг: Улмекен Эсенбаева;

-62 кг: Нигина Собирова;

-65 кг: Гулмира Айтмуратова;

-72 кг: Мардона Кадамова;

-76 кг: Валентина Турениязова.

Благодаря семи завоёванным медалям спортсменки из Узбекистана заняли третье место в общекомандном зачёте после сборных Индии и Японии.