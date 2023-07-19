Компания «Узбекнефтегаз» прокомментировала отсутствие бензина Аи-92 на некоторых автозаправочных станциях UNG Petro.

По данным компании, в связи с повышением температуры воздуха поставка бензина осуществляется ночью, из-за чего 17−18 июля наблюдались «технические перебои» в поставках топлива на некоторые заправки.

«В результате принятых мер сейчас проблема решена, бензин Аи-92 поставляется на все АЗС по графику», — говорится в сообщении.

В «Узбекнефтегазе» отметили, что при наличии жалоб на обслуживание АЗС можно звонить по телефону доверия UNG Petro (71 200−01−2).

Отметим, что бензин Аи-92 на АЗС UNG Petro в определённые часы отсутствовал и до этого.