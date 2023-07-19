Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом от 3 июля одобрил изменения в порядок приёма на учёбу как в государственные, так и в частные высшие образовательные учреждения, в том числе филиалы зарубежных вузов.

До этого приём в магистратуру государственных вузов организовывался два раза в год — в августе и январе. В августе — в соответствии с параметрами приёма на основе гранта и контракта. В январе — на незаполненные места по результатам первого приёма, а также согласно параметрам приёма на основе дополнительного контракта.

Теперь приём и в бакалавриат, и в магистратуру государственных, негосударственных и зарубежных вузов, а также в их филиалы должен проводиться один раз в течение одного учебного года — с июня по сентябрь.

В указе имеется оговорка — в случаях необходимости приём в магистратуру вузов повторно в течение учебного года может разрешить Государственная комиссия по приёму в образовательные организации (до этого она называлась Государственной комиссией по координации процессов приёма на учёбу в государственные высшие образовательные учреждения) на основании предложения Министерства высшего образования, науки и инноваций.

Что будет с академической свободой вузов?

В Стратегии действий по развитию Узбекистана на 2017−2021 годы, разработанной сразу после смены президента, предусматривалось «поэтапное развитие независимости вузов за счёт расширения их полномочий в академической сфере, разработке и утверждении учебных программ, организации учебных процессов, оказании платных услуг и поиске дополнительных источников финансирования».

На 2020 год намечалась разработка нормативно-правового акта, предусматривающего невмешательство Минвуза в содержание образования.

На данный момент ряд зарубежных вузов, работающих в Узбекистане, принимает на учёбу более одного раза в год. Это широко распространённая в мире практика.

Эксперт в сфере образования Комил Джалилов расценил нововведение как возможное вмешательство в деятельность частных вузов.

Согласно статье 38 закона «Об образовании», порядок приёма на учёбу в негосударственные образовательные организации устанавливается самими образовательными организациями, напомнил он.

По законодательству в случае расхождений между нормативно-правовыми актами применяется тот документ, который обладает более высокой юридической силой. Законы, принятые парламентом и подписанные президентом, имеют более высокую юридическую силу, чем указы и постановления президента и Кабинета министров.