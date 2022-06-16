С 2022/2023 учебного года приём в магистратуру государственных вузов Узбекистана будет осуществляться на основе среднего показателя балла диплома бакалавра и балла национального или международного сертификата по иностранному языку с соблюдением последовательности баллов без проведения дополнительного экзамена. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 15 июня об организации приёма в государственные вузы.

Согласно документу, приём в магистратуру государственных вузов отныне организуется два раза в год — в августе и январе. В августе — в соответствии с параметрами приёма на основе гранта и контракта. В январе — на незаполненные места по результатам первого приёма, а также согласно параметрам приёма на основе дополнительного контракта.

Сумма контракта абитуриентов, принятых на учебу в магистратуру государственных вузов на основе дополнительного приёма, определяется вузами самостоятельно исходя из фактических затрат из расчёта на одного студента. Размер дифференцированного контракта определяется вузами также самостоятельно в размере не менее суммы, установленной государственной комиссией по приёму в вузы.

Распоряжением президента в 2022/2023 учебном году по госзаказу на магистратуру планируется принять около 10,7 тысячи студентов.