Санжар Омонхужаевич Обидов назначен врио заместителя хокима Ташкента по молодёжной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации.

Санжар Обидов родился в 1986 году в Ферганской области. Окончил Ташкентский финансовый институт и Стерлингский университет в Великобритании.

Ранее работал начальником главного управления по контролю качества педагогических кадров, легализации, признания и нострификации образовательных документов Государственной инспекции по надзору за качеством образования при Кабинете министров Узбекистана, а также врио директора Агентства по популяризации изучения иностранных языков.