Компания «Худудгазтаъминот» подала заявление в органы внутренних дел на главного редактора Anhor.uz Лолу Исламову из-за критической статьи про газовую отрасль. Об этом 13 июля сообщила сама журналистка.

«Любопытно, что следователь звонил за месяц до выборов, звал меня в отдел по киберпреступности, а потом пропал и перестал отвечать на звонки. Пригласил в РОВД и пропал. Выборы прошли, и теперь можно продолжать. Это по делу о „Худудгаз“. Восемь месяцев идёт безосновательное обвинение в клевете», — написала она.

В беседе с «Газетой.uz» Лола Исламова отметила, что речь идёт о статье «Куда исчезает газ в Узбекистане» от 13 октября 2022 года, автор которого решил остаться анонимным.

В ней говорится, что компания «Узтрансгаз» в 2020—2022 годах поставила на все газовые заправки «внушительные объёмы газа, и они подозрительно прямо коррелировали с объёмами неоплаты поставленного газа населением». Большинство АГНКС, говорится в материале, не платят поставщикам за газ в полном объёме, а выручаемые деньги распределяются людьми и компаниями, «которые создали эту сеть реализации общенационального богатства».

Анонимный автор отмечает связь владельцев АГНКС с местными чиновниками и представителями силовых структур. В зависимости от уровня (районный, областной и республиканский) аффилированности доля «не учитываемого счётчиками газа» может увеличиваться от 30% до 90%, пишет он.

В статье говорится, что подобные хищения начались в 2014 году, когда один из бывших руководителей энергетического комплекса страны инициировал проверки АГНКС, после чего последовало негласное указание, чтобы проверяющие «закрывали глаза» на хищения газа в теплицах, кирпичных заводах и заправках, принадлежащих им и бывшим руководителям в силовых структурах.

Автор указывает, что объёмы «не учитываемого» газа для АГНКС, имеющих доступ к онлайн-системе контроля показаний счётчиков якобы «согласовываются» ежемесячно на уровне первых руководителей (в некоторых случаях их заместителей и бывших руководителей) «Узтрансгаза» и «Худудгазтаъминот».

В конце статьи предлагается решение проблемы искоренения коррупции в отрасли.

Лола Исламова сообщила, что в ноябре прошлого года «Худудгазтаъминот» подала заявление в УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района Ташкента. Делом занимался участковый, но оно было закрыто из-за нарушения процедуры подачи заявления.

«Они должны по закону обратиться, чтобы опубликовать опровержение. Я им предлагала, но они опровержение предоставили милиции. Уже в этом году в мае они написали заявление с обвинениями о клевете в ГУВД. Делом занимается отдел по киберпреступности. Следователь отправил текст на экспертизу, комиссия в составе экспертов из АИМК (Агентство информации и массовых коммуникаций при президенте — ред.) и Института судебной экспертизы подвергли текст лингвистической экспертизе. У меня на руках ничего нет, ни их заявления, ни экспертизы. Но экспертиза ничего не обнаружила незаконного, но и этого заключения у меня нет», — рассказала она.

Главред издания написала объяснительную в ГУВД и отметила, что журналисты содействуют прозрачности и улучшению правовых норм и регулирования в экономике. По её мнению, это возможно благодаря тщательному расследованию и раскрытию недостатков, коррупции и мошенничества. Деятельность Anhor.uz направлена на содействие понимания экономических процессов, изучение принятых решений и их влияние на экономику, в том числе через интерпретации на основе экспертного мнения, отметила она.

По словам журналистки, статья не содержит контент, порочащий честь и достоинство граждан, вмешательство в их личную жизнь, порочащую деловую репутацию юридических лиц, призывы к насилию и информацию, составляющую государственную тайну.

После публикации статьи «Куда исчезает газ в Узбекистане», отмечает Лола Исламова, в редакцию по телефону обратился юрист «Худудгазтаъминот», который требовал удалить материал и назвать все источники, что противоречит Конституции и статье 7 закона «О средствах массовой информации» о недопустимости цензуры.

Лола Исламова сообщила, что в июне следователь из Чиланзарского ОВД пригласил её ознакомиться с делом, но в указанное время не ответил на звонок и дальше не выходил на связь. «Повестка пришла сразу после выборов. Странное совпадение… Завтра иду знакомиться с делом, а 19 июля, как говорит следователь, будет суд», — заявила она.

По её словам, в заявлении о клевете «Худудгазтаъминот» обвиняет сайт в унижении чести и достоинства, а также деловой репутации компании, хотя «у юридического лица ничего такого быть не может».

Юрист по интеллектуальной собственности, цифровым правам и медиа Мадина Турсунова задалась вопросом, кто в этом случае является потерпевшим и чьи права нарушены.

«Какие права есть у юридического лица, органа хозяйственного управления, естественной монополии государства по поставке газа населению и объектам социальной сферы? Статья 140 Кодекса об административной ответственности о запрете клеветы защищает индивида, конкретное лицо от клеветы. Честь и достоинство есть только у человека, у акционерного общества „Худудгазтаъминот“ — нет!» — подчеркнула она.

Специалист напомнила, что «Худудгазтаъминот» является органом хозяйственного управления, который создан на основании решения правительства, где собственником выступает государство.

«У органа хозяйственного управления нет чести и достоинства, как нет и деловой репутации. В условиях монополии на поставку газа у потребителя нет выбора. Деловая репутация не возникает в условиях отсутствия конкуренции и альтернативы у потребителя. Выходит так, что у акционерного общества „Худудгазтаъминот“ есть только функции и обязанности перед населением и потребителями газа», — заявила Мадина Турсунова.

По его мнению, сам факт того, что обвинения в клевете и оскорблении рассматриваются по заявлению организации — это нонсенс.

В пресс-службе «Худудгазтаъминот» подтвердили «Газете.uz» подачу заявления и попросили дождаться решения суда.

27 июня президент Узбекистана, поздравляя работников СМИ, отметил, что государство опирается на журналистов в борьбе с коррупцией и другими проблемами общества. Он подчеркнул, что обеспечение свободы слова, права на получение и распространение информации является неотъемлемой частью стратегии развития страны.