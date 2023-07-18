Киберспортсмены из Узбекистана стали чемпионами Азии и Океании по компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) в рамках международного турнира 15th WE Championship IASI 2023 в Саудовской Аравии. Об этом сообщила Ассоциация киберспорта Узбекистана.

В финале сборная Узбекистана обыграла Монголию, третье место взяла команда Индонезии. Всего в турнире принимали участие 10 команд, призовой фонд составил 12,5 тысячи долларов, из которых сборная Узбекистана получила 7000 долларов.

Команда также квалифицировалась на чемпионат мира IESF World Esports Championship 2023 с призовым фондом 100 тысяч долларов, который пройдёт в румынском Яссы с 25 августа по 9 сентября, на нем выступят 24 команды мира.

Фото: Sanjar Usmanov / Twitter

Сборную Узбекистана представляла команда TT.Team (Traffic Tashkent Team), в составе которой выступают Руслан Гизатов (играет под ником fr0k), Амирбек Тимуров (wetfy), Тимофей Ким (aokiflame), Даниэль Ли (icyvl0ne), Ибрахим Абдукадыров (kanshineF) и основатель Тимур Меметов.

IESF (Международная федерация киберспорта) — глобальная спортивная организация, созданная в 2008 году в Южной Корее. Ее миссия состоит в том, чтобы киберспорт был признан официальным видом спорта. Федерация объединяет национальные киберспортивные организации большинства стран.