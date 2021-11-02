Президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании во вторник объявил о строительстве по всей стране жилых массивов «Новый Узбекистан», сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

На заседании отмечалось, что в последние годы в Узбекистане в рамках ипотечных программ построено более 140 тысяч квартир. По словам президента, в стране ежегодно регистрируется около 300 тысяч браков, а в следующие пять лет ожидается увеличение числа населения до 38 миллионов человек.

«С учётом этого для удовлетворения спроса населения на жильё в следующие пять лет мы должны строить по 80 тысяч домов ежегодно», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Он упомянул и анонсированные во время избирательной кампании массивы «Новый Узбекистан», для которых в следующие пять лет запланировано строительство более 250 тысяч квартир. По его словам, новые массивы должны быть построены на основе принципа «комплексного развития»:

на всех земельных участках, выделяемых под массивы, будут одновременно строить промышленные проекты, объекты обслуживания и социальной инфраструктуры;

многоэтажные дома инвесторы будут строить за счёт собственных средств;

для выделения ипотечных кредитов банки на аукционной основе получат из бюджета ресурсы. Для этого Министерство финансов направит рассчитанные на 20 лет 11 трлн сумов;

стоимость жилья, выделяемого нуждающимся слоя населения по субсидии, будут определять министерства экономического развития и сокращения бедности, финансов;

в 2022 году для субсидирования первоначального взноса и процентов по кредиту 10 тысяч нуждающихся семей из бюджета будет выделено 1,5 трлн сумов.

Президент указал, что стоимость новых массивов нужно удержать на уровне показателей нынешнего года. Он добавил, что для сохранения стабильности цен на жильё и обеспечения новых массивов внутренней и внешней инфраструктурой из бюджета ежегодно будет выделяться 1 трлн сумов. Столько же будет выделено Фонду поддержки предпринимательства для выплаты застройщикам компенсации в течение двух лет, превышающих основную ставку Центрального банка.

Кроме того, в следующем году тысячи квартир в новых жилых массивах будут предоставлены нуждающимся семьям и одиноким женщинам под поручительство государства. Для этого застройщикам авансом переведут 220 млрд сумов.