В Караулбазарском районе Бухарской области при исполнении служебных обязанностей из охотничьего ружья был ранен начальник отдела экологии Мирали Ходжаев. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Инспектор был ранен при попытке пресечь незаконную охоту. Браконьер, ранив инспектора в руку, скрылся с места происшествия.

Инспектору была оказана неотложная медицинская помощь. Его состояние оценивается как хорошее.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила об установлении личностей людей, занимавшихся незаконной охотой. Их число не уточняется.

При проверке у них было изъято два охотничьих ружья. Сейчас продолжается доследственная проверка.

19 июня сообщалось, что при исполнении служебных обязанностей ножевое ранение получил начальник Бекабадского городского отдела Управления экологии Ташкентской области инспектор Мухаммаджон Фозилов. Он был прооперирован.